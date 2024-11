Ilrestodelcarlino.it - Metromare resta a piedi. Chiesti aumenti del 50 per cento. Risolto il contratto con l’impresa

senza impresa per realizzare i lavori della nuova tratta tra la stazione di Rimini e la Fiera. L’amministratore unico di Pmr, l’avvocato Stefano Giannini, "ha proceduto alla risoluzione deldi appalto integrato - spiegano da Pmr -, quindi concernente anche la progettazione esecutiva oltre all’esecuzione delle opere, stipulato il 12 febbraio di quest’anno con la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, Italiana Costruzioni Infrastrutture spa, per grave inadempimento dell’appaltatore". La decisione di Giannini è stata pesa condividendo la proposta del responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Roberto D’Andrea, e il parere obbligatorio del Collegio consultivo tecnico. Ora si riparte daccapo con i tempi per concludere l’opera ridotti ormai all’osso visto che il finanziamento da 60 milioni di euro rientra tra quelli del Pnrr, dunque va speso entro il 30 giugno del 2026, una scadenza impensabile da rispettare se non arriveranno proroghe a livello nazionale.