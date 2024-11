Thesocialpost.it - Mazara, la 22enne Lidia Ferro non ce l’ha fatta: precipitata dal terzo piano di una palazzina

Leggi tutto su Thesocialpost.it

È giunta la tragica notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: la giovanepurtroppo non ce. La ragazza, unadidel Vallo, è deceduta all’ospedale Villa Sofia di Palermo a causa delle gravi ferite riportate dopo una caduta daldi unavicino a via Potenza, avvenuta alle 4 del mattino del 4 novembre. L’intera comunità mazarese si era raccolta in preghiera, manifestando vicinanza e solidarietà alla famiglia della ragazza, sperando in un miracolo.Leggi anche: Trovato un cadavere nel lago di Como: il corpo avvistato in più punti Il gesto umano dei genitorilascia un vuoto profondo nella sua famiglia, tra i suoi amici e nell’intera città, che si stringe intorno ai suoi cari. I messaggi di cordoglio stanno riempiendo i social, dove emergono ricordi affettuosi e parole di conforto rivolte alla giovane.