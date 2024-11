Quotidiano.net - Mastro Panettone 2024, la Campania conquista il podio. Roma e Sondrio in vetta col pandoro

Bari, 6 novembre- Sono campani i panettoni più buoni dell’anno. Una grande e sorprendente vittoria che ha visto i pasticceri napoletani (e non solo) scalzare i colleghi del nord, visto che a portare alla vittoria sono stati i due dolci natalizi per eccellenza. E, se ilmeneghino parla campano, al secondo e terzo posto del miglior(originario di Verona) ci sono due artigiani die Chiavenna (). Un trionfo che vede gli artigiani campani protagonisti indiscussi dell’ottava edizione del concorso. Dalla ricetta tradizionale a quella più creativa, i campanino sette premi: non solo i 3 gradini più alti del, ma anche altri quattro ambitissime categorie. Perfino il packaging più apprezzato dai giurati è targato Caserta. Sono arrivati in finale a Bari 33 pasticceri, che hanno sottoposto alla giuria altrettanti dolci lievitati: 16 panettoni tradizionali, 12 creativi al cioccolato e 5 pandori.