Marco Paolini inaugura la stagione teatrale del Puccini

Firenze, 6 novembre 2024 – E'adre la2024-2025 del Teatrodi Firenze. L'8 e il 9 novembre, alle ore 21, è in programma "Antenati - the grave party", un monologo che in chiave epico-comica ripercorre l’evoluzione della nostra specie per parlare di ecologia, progresso, siccità, guerre e razzismo. I temi di fondo di “Antenati”, si legge in una nota, sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica, i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, colli di bottiglia dell’evoluzione, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni. I biglietti sono in vendita a 30 e 25 euro (rispettivamente primo e secondo settore), esclusi diritti di prevendita.