Inter-news.it - Marchetti azzarda: «Leao? Mi ricorda Icardi all’Inter. Il bastone non basta!»

Nel commentare il momento complicato che Rafaelsta vivendo sotto la gestione di Paulo Fonseca, il giornalista Lucail paragone con Mauro, nell’ultimo anno. PARAGONE – Luca, intervenuto su TMW Radio, esprime il proprio parere sulla gestione di Rafaelda parte del Milan e di Paulo Fonseca: «? Non puoi pretendere che possa esplodere in una notte. Ha dimostrato in qualche partita di essere straordinario, ma deve dimostrarlo ogni gara. È un talento che una squadra come il Milan ha deciso di non permettersi di aspettare. È una gestione individuale e di un gruppo, ma il Milan non può permettersi il lustro di perderlo. A mela vicenda Mauro-Luciano Spalletti nel 2018 in cui un giocatore forte venne messo fuori qualche partita».