Lapresse.it - Manovra, Ania: “Sulle assicurazioni maggior impatto”

Leggi tutto su Lapresse.it

“L’industria assicurativa ha sempre rappresentato un pilastro di stabilità e supporto per il Paese, sostenendo cittadini e imprese nei momenti di difficoltà e contribuendo a rendere realizzabili le decisioni di politica economica con impegno e responsabilità. Davvero facciamo fatica a comprendere perché il nostro sia stato il settoremente impattato“. Lo ha detto la presidente diMaria Bianca Farina in audizione sulladavanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Ciò aragione – ha proseguito Farina – se consideriamo che solo ora il ramo vita sta uscendo da una congiuntura fortemente negativa e che, nei rami danni, registriamo risultati modesti, quando non negativi”. “Laprevede all’articolo 11 interventi pesanti a carico esclusivo del comparto assicurativo – ha osservato Farina – in particolare, si intervienemodalità di versamento dell’imposta di bollocomunicazioni periodiche alla clientela emesse dalle imprese direlativamente alle polizze sulla vita dei rami III e V.