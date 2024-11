Anteprima24.it - L’Ipsar “Le Streghe” si mobilita: due seminari e un corteo al rione Libertà per dire no alla violenza di genere

Tempo di lettura: 2 minutiL’Istituto Superiore “Le” di Benevento scende in campo per contrastare il fenomeno aberrante dellaalle donne. Ancora una volta la scuola sannita sidunque per contrastare ladi. Questa volta è l’Alberghiero di via Santa Colomba arsi con tante iniziative che porteranno in strada gli studenti in due distinti eventi di sensibilizzazione della opinione pubblica e per una presa di coscienza sul problema. Non mancheranno anche momenti di approfondimento attraversoall’interno dell’istituto. Lazione è stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica Paola Guarino e di un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati, Valeria Crudo che ha offerto la propria collaborazione per analizzare il fenomeno ed offrire agli studenti un quadro conoscitivo a più ampio raggio sul tema.