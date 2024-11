Lanazione.it - Lavoratori in piazza, Uffizi chiusi: "Garanzie nel cambio di appalto. Le mobilitazioni continueranno"

"Piena continuità lavorativa, retributiva e contrattuale per tutti gli addetti neldi gestore dell’". È quello che chiedono a gran voce, ormai da tempo, i circa 200 addetti – attualmente in forza a Opera Laboratori – dei servizi museali (biglietterie, sorveglianza, accoglienza) di, palazzo Pitti, polo museale Regione Toscana e Opificio Pietre Dure. Una rivendicazione che ieri hanno ribadito in via de’ Gondi, in pieno centro storico, durante lo sciopero. Una protesta indetta da FilcamsCgil, UilTucs Toscana e Rsu Opera che ha visto inpraticamente la totalità deicoinvolti neld’. Con la conseguenza che ieri mattina le Gallerie deglierano chiuse e anche la visita by night (prevista ogni martedì) ieri non è stata effettuata. Alla base della protesta, quindi, il passaggio dei servizi museali da Opera Laboratori a CoopCulture che si è aggiudicata in via provvisoria il bando (e dovrebbe entrare all’inizio del 2025).