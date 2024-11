Liberoquotidiano.it - "Lasciami il petrolio, Bobby!". Il discorso del presidente Trump, "sistemeremo tutto!": è un clamoroso tsunami

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Il 47esimodegli Stati Uniti è Donald. Ancor prima dell'ufficialità, quando però era nettissima la vittoria (e sopratnettissime le proporzioni della sconfitta di Kamala Harris), ecco che il tycoon sale sul palco allestito a Palm Beach, in Florida, al suo quartier generale, per ilcon cui celebra la sua vittoria. Una vittoria, per inciso, che la Harris ancora non ha riconosciuto: ha preferito dileguarsi dal suo quartier generale, andare a dormire, rimandare l'appuntamento, o meglio l'elaborazione del lutto, al giorno successivo. Ora la scena è tutta di. Sul palco del convention center sale con tutta la famiglia, Melaniacompresa. E ancora, Ivankae Jared Kushner. Dal pubblico si alza il coro "Usa! Usa!". Presente anche Elon Musk, che lo avrebbe raggiunto qualche minuto dopo.