La valanga Trump galvanizza i sovranisti in Europa Meloni | Ora asse Italia-Usa più forte Salvini e Orbán | Rimonta straordinaria

Donaldsarà il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Manca ancora l’ufficialità dei numeri dallo spoglio negli Usa, ma lasin dalle prime ore di mercoledì è già arrivata nel Vecchio Continente. E i primi ad accoglierla a braccia aperte sono i nazional-populisti che per tutta la campagna elettorale hanno rivendicato la loro piena vicinanza al tycoon. Da quest’estate, dopo le elezioni europee, avevano fondato un gruppo ad hoc al Parlamento europeo apertamente evocativo del movimento MAGA – Patrioti per l’. Ora passano all’incasso. Primi tra tutti il premier ungherese Viktore il leader della Lega e vicepremierno Matteo. Ma anche la sua “boss”, la premierna Giorgia, che pure in campagna elettorale si era tenuta più equidistante, ora rivendica la sua affinità politica cone si prepara a trarre i frutti di una relazione privilegiata col leader della destra americana.