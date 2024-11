Quotidiano.net - 'Investimenti-truffa' a imprenditori, sequestro da 18 milioni

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf, in un'inchiesta della Procura di Milano, sta eseguendo un decreto dipreventivo da circa 18di euro a carico di una persona residente in Svizzera, "fondatore di un gruppo societario ed amministratore di alcune società elvetiche". Dalle indagini è emerso che l'indagato avrebbe messo in piedi "un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari, come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese, in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede, nei confronti didel Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni mobiliari". I reati al centro dell'inchiesta sono ", abusiva attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato" e, come si legge in un comunicato del procuratore Marcello Viola, "omessa presentazione della dichiarazione dei redditi".