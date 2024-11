Inter-news.it - Inter-Arsenal, sfida tra difese d’acciaio! La probabile formazione di Arteta – TS

Questa sera l’ospita l’a San Siro per unagià importante per la fase “campionato” del nuovo format della UEFA Champions League. Come sottolineato questa mattina in edicola da Tuttosport, le due squadre si presentano all’incontro con una difesa ancora inviolata. Mikel, però, dovrà in qualche modo ridisegnare laconsiderate alcune assenze. LA SITUAZIONE – La squadra di Mikel, reduce da una vittoria emozionante contro il Paris Saint-Germain e da una sconfitta in Premier League contro il Newcastle, arriva a Milano con un misto di fiducia e determinazione a riscattarsi. Anche se non ha subito reti in Europa, l’dovrà fare i conti con numerose assenze, tra cui il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu e l’esperto centrocampista Declan Rice, indisponibile per un infortunio al piede.