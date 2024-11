Quotidiano.net - Infezione toracica per Camilla, annullati tutti gli appuntamenti. Per alcuni giorni vivrà lontana da Carlo

Leggi tutto su Quotidiano.net

Ancora un guaio di salute in casa Windsor, in questo scorcio finale di anno disgraziato per i reali britannici. Stavolta le preoccupazioni riguardano la regina, colpita da "un’" – secondo l’annuncio dato dal palazzo – che la obbliga a sospendere "con grande rammarico" gli impegni pubblici: almeno, e salvo complicazioni, quelli di questa settimana. La corte è stata parca di dettagli. In uno stringato comunicato ha fatto sapere ai sudditi che i medici "hanno consigliato un breve periodo di riposo" a casa alla 77enne consorte di reIII, a pochidal 76° compleanno del marito. I tabloid fanno circolare l’indiscrezione che, per il decorso, Sua Maestà si sia trasferita nella propria residenza personale di famiglia, nella campagna inglese del Wiltshire, per abbassare al minimo il rischio di contagio con