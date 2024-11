Thesocialpost.it - Gianna Nannini piange la zia, aveva 88 anni: “Grazie per…”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Marina di Grossetola scomparsa di Anna Bianchi, bis cugina di. Anna, mancata all’età di 88, è stata una figura centrale nella vita e nella carriera della cantante, influenzando la sua musica e trasmettendo il forte legame con la Toscana e in particolare con la Maremma. Anna non era solo una zia per, ma anche una mentore e una fonte d’ispirazione. Storica albergatrice e ristoratrice a Siena, era conosciuta per l’Hotel Anna, simbolo dell’ospitalità toscana lungo la strada per chi giungeva da nord. Per, però, rappresentava una guida familiare insostituibile: èa lei che ha coltivato l’amore per le proprie radici e per il mondo dell’arte. Il suo ricordo è stato condiviso dalla stessa, che ha pubblicato una storia su Instagram dedicandole un affettuoso messaggio: “Ciao zia Anna, che mi hai dato il La e la Maremma”.