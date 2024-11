Furto in periferia. Con un’ascia colpisce la vetrata di un bar e ci ruba dentro

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, uninha movimentato la notte a Lecce. L’episodio si è verificato ai danni del bar della stazione di servizio “Ip”, situata appunto nelladel capoluogo salentino. Un ladro, a quanto pare aiutato da un complice, nel cuore della scorsa notte, ha raggiunto l’ingresso dell’attività commerciale, situata in via Lequile. Le videocamere hanno inquadrato il suo arrivo, quando si vede l’uomo impugnaree colpire con violenza ladel bar. Col volto coperto da un cappuccio, quindi, il malvivente ha mandato in frantumi la lastra di vetro e ha poi fatto irruzione all’interno della caffetteria.in, indagini in corso da parte della Polizia L’uomo ha puntato ovviamente al registratore di cassa, ripulendolo dal denaro custodito all’interno.