Fonseca gonfia il petto dopo il Real: "Questo è il mio Milan, ma in Serie A è diverso"

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei rossoneri al termine del match contro i Blancos. Ecco le sue parole Pauloscrive una pagina importante della storia del. Il tecnico portoghese esultaaver battuto con un netto 3 a 1, al Santiago Bernabeu, ilMadrid di Carlo Ancelotti.ilil: “è il mio, ma inA è” (LaPresse) – Calciomercato.itPer il Diavolo è stata la partita perfetta, in cui è rinato Rafa Leao. Ma ilha messo in mostra anche tanti altri giocatori, autori di una prestazione di altissimo livello. In conferenza così si sottolinea la prova dei centrocampisti a partire da Yunus Musah: “Lo abbiamo messo lì largo sulla destra per aiutare la squadra con Vinicius, che è fortissimo. Quando gli avversari cercano la profondità, difendere a cinque aiuta tanto”.