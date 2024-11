Quotidiano.net - Fabio Sartor è morto, “attore di grande carisma nel teatro, nel cinema e in tv”

Roma 6 novembre 2024 -, il mondo dele delpiange l'e consigliere d'amministrazione del Nuovo Imaie per il settore audiovisivo. Aveva 70 anni. E' proprio l'Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori a dare la triste notizia sui sui siti social: "Ciao". Nel post si legge: "È stato undiche, con la sua indiscussa professionalità ha spaziato tra il mondo del, della televisione e del, anche in grandi produzioni internazionali. Il suo essere indelebilmente veneto e sempre pieno di progetti ed iniziative lo ha reso un compagno prezioso anche nel quotidiano lavoro fianco a fianco. Sei stato un marito e un padre meraviglioso"., nato a Castelfranco Veneto il 12 ottobre 1954, ha lavorato incon registi come Giorgio Strehler (Le baruffe chiozzotte), Peter Stein (Der Park) e Luca Ronconi (La commedia della seduzione).