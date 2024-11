Tpi.it - Enna, quindicenne esce da scuola e si suicida: si indaga per istigazione al suicidio e revenge porn

dae si: siperUna studentessa di quindici anni si èta in provincia di, in Sicilia, dopo essere uscita da: la vicenda risale al primo pomeriggio della giornata di ieri, martedì 5 novembre. Secondo una prima ricostruzione, la giovane è uscita prima daper poi recarsi in una proprietà di famiglia in campagna dove si è impiccata con la corda dell’altalena. A ritrovare il corpo è stata la madre della 15enne che si era recata nella casa. La procura diha aperto un fascicolo peral: questo procedimento permetterà agli inquirenti di fare tutti gli accertamenti del caso sulle ultime ore della ragazza che si era trasferita con la famiglia dal Nord Italia solamente qualche mese fa. Gli investigatori stanno tentando di capire se la 15enne sia stata vittima di bullismo o di: secondo alcune testimonianze raccolte nellafrequentata dalla ragazza, infatti, la vittima sarebbe stata oggetto di video o foto che circolerebbero nelle chat.