Lapresse.it - Elezioni Usa: star di Hollywood ‘boomerang’ per Harris, a Trump bastano i muscoli di Hulk Hogan

Quando la politica diventa spettacolo, lo spettacolo si fa politico. In un duello senza esclusioni di colpi a fare breccia sono stati i ‘‘, quelli ancora tonici del settantenneo di un eroe del football americano come la stella Tom Brady. Se la corsa alla Casa Bianca è un ring o meglio un campo dove è lecito alzare il livello dello scontro ai massimi livelli, nel gioco degli endorsement la squadra fatta diiane e icone della musica che appoggiavano la democratica Kamalaesce con le ossa rotte. Nessuna spinta, anzi quasi un effetto. L’elezione di Donalda presidente degli Stati Uniti, il 47mo della storia, arriva dopo una partita che ha diviso gli americani come mai prima e soprattutto ha schierato quello che per i media Usa è stato definito “il più grande movimento politico didai tempi di Obama”.