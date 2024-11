Lapresse.it - Elezioni Usa, i risultati live: primi exit poll Cnn bocciano l’Amministrazione uscente

Testa a testa all’ultimo voto tra Donald Trump e Kamala Harris nellepresidenziali Usa. I due candidati alla ricerca dei 270 grandi elettori per assicurarsi la Casa Bianca. Ecco tutti iin diretta. A mezzanotte ora italiana idaiStati. IN AGGIORNAMENTO 23:21 Trump: “Voci di brogli massicci a Philadelphia, intervenga polizia” “Si parla molto di brogli massicci a Filadelfia. Intervenga la polizia!“. Lo ha scritto Donald Trump sul suo account Truth Social, dopo avere affermato in mattinata che “finora” leerano state “corrette”. 23:11Cnn: 43% elettori insoddisfatti del Paese, 29% arrabbiati È una strada in salita per Kamala Harris quella fotografata daidella Cnn che rilevano una pesante bocciatura per