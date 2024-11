Metropolitanmagazine.it - Elezioni USA 2024, Trump è in vantaggio in tutti gli Stati chiave

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Donaldè iningliin bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti. L’ex presidente è avanti in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Ha già vinto in North Carolina e Georgia. lI candidato repubblicano risulta inanche ingli altri swing states, dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti. Secondo l’Associated Press, l’ex presidente è avanti in Pennsylvania al 93 per cento dello spoglio con un punto di. Proiezioni positive per il candidato repubblicano anche in Michigan, Wisconsin, dove i risultati però sono ancora da decifrare sulla base dei conteggi. Questi tre, che fanno parte del cosiddetto blue wall, sono quelli in cui Harris deve ottenere una vittoria per poter rimanere in corsa. Anche in Nevada e Arizona il candidato repubblicano in questo momento è in, al 60 per cento dello spoglio.