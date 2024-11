Abruzzo24ore.tv - Elezioni USA 2024: Trump è il 47° presidente, nuova era politica annunciata

Roma - Donaldritorna alla Casa Bianca, promettendo di fermare le guerre e rilanciare l'economia americana. Donald, il controverso leader repubblicano, ha vinto lepresidenziali del, superando Kamala Harris e diventando il 47°degli Stati Uniti. Alla guida di una campagna che ha visto ampi consensi nelle regioni economicamente svantaggiate e un impatto significativo del sostegno di influenti figure come Elon Musk,ha ottenuto 279 grandi elettori. A 78 anni, è il più anzianoad entrare in carica, nonostante le sue note vicende giudiziarie. La campagna disi è distinta per la promessa di "fermare le guerre" e riportare un'“età dell'oro” per l'America. Ha sottolineato l'importanza della sicurezza al confine e la protezione dei diritti dei cittadini.