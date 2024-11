Quifinanza.it - Dall’Ucraina a Gaza, il costo ambientale delle guerre: gli effetti a lungo termine delle bombe

Quando c’è una guerra cosa significa parlare del suo “”? Perché, sì, ogni conflitto costa e non costa solamente i milioni di dollari di armi, droni, portaerei, sofisticazioni tecnologiche, unità speciali eccetera eccetera che uno Stato decide di spendere. Costa soprattutto vite umane, costa vite disintegrate, alienate, stravolte. Costa palazzi, edifici, case, città distrutte, danneggiate, rase al suolo. Costa obiettività, se è vero, come scrisse il tragediografo greco Eschilo, che “in guerra la prima vittima è la verità”. Costa, non da ultimo, in termini ambientali. Il 6 novembre è la Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati, istituita dalle Nazioni Unite. Perché se ne parla poco ma acque inquinate, coltivazioni agricole distrutte, terreni avvelenati, foreste bruciate e animali uccisi sono conseguenze altrettanto gravi di una guerra.