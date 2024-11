Lapresse.it - Champions League, Lille-Juventus 1-1: Vlahovic replica a David

La Juve conquista un punto prezioso in casa del, in una gara valida per la quarta giornata di. L’1-1 finale porta la firma dei due giocatori più attesi:porta avanti i francesi al 27?, il pareggio disu rigore al 57?. Un punto che consente ai bianconeri di tornare a muovere la classifica e salire a quota 7 punti in classifica in piena zona playoff. Stessi punti anche per il, che si conferma squadra ostica e difficile da domare. Primo tempo equilibrato e giocato a buoni ritmi dalle due squadre. La Juve prova soprattutto con Yildiz e Conceicao a sorprendere la difesa francese, che è sempre molto attenta e soprattutto perfetta nell’azionare il fuorigioco. In ben due occasioni, infatti, i bianconeri si vedono annullare un gol proprio per un offside di Yildiz autore di altrettanti assist per Koopmeiners.