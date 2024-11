.com - Calcio Serie D / Exploit Vigor Senigallia, Samb eliminata 2-1 in Coppa Italia

Squadre con tante seconde linee, ma dopo l’Ancona per il gruppo di Clementi c’è un’altra vittima illustre, 6 Novembre 2024 – Conterà pure poco, ma ladopo aver battuto l’Ancona infa un’altra vittima illustre eliminando laenedettese, per giunta al Riviera delle Palme (2-1), accedendo al terzo turno. Nel match infrasettimanale del pomeriggio di mercoledì 6 novembre, decidono le reti di Idaro e Ferrara. Idaro, dopo un primo tempo chiusosi sullo 0-0, trova la rete al 69? in tuffo di testa dopo assist di Ferrara. Lo stesso Ferrara raddoppia al 77? stavolta servito da Stecconi. Accorcia per la, prima solitaria inD, Moretti al minuto 81: poco dopo D’Errico sbaglia il rigore del 3-1 facendosi respingere il tiro da Semprini. Tanti i cambi in entrambe le squadre con i mister che lasciano a riposo diversi titolari e laschierata inizialmente con Campani, Alessandroni, Pjetri, Rotondo, Fernandez, Idaro, Gonzalez, Di Sabatino, Serio, Ferrara e D’Errico.