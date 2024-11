.com - Calcio a 5 / Serie D girone B, il punto dopo le prime quattro giornate

Leggi tutto su .com

CDC Moie e Frasassi a punteggio pieno, inseguono nella top 7 Valmisa, Polverigi, Futsal Ottrano, Virtus Aurora e Santa Maria Nuova. Fanalini di coda Angeli e Virtus Cupra VALLESINA, 6 novembre 2024 – NelB dellaD dia 5 marchigiano siamo già alla vigilia del quinto turno di campionato elepossiamo già abbozzare un primo, ovviamente molto parziale, bilancio. Le battistrada Frasassi e CDC Moie Sono partite fortissimo Frasassi C5 e CDC Moie (foto di copertina), entrambe a punteggio pieno a quota 12 punti. Mentre però non stupisce la presenza in cima alla classifica dei moiaroli di mister Matteo Pirro, squadra collaudata, da anni ai vertici della categoria e per questo accreditata dagli addetti ai lavori come una delle favorite alla vittoria del campionato nonostante la grave perdita del gioiello Gabriele Priori (fuori per tutta la stagione n.