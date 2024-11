Bambino di 12 anni precipita dal quarto piano gravissimo La mamma era in casa

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Dopo il tragico incidente avvenuto a Perugia, in cui il piccolo Gioele ha perso la vita cadendo dal balcone dei nonni, un evento simile si è verificato a Tortoreto, in provincia di Teramo, suscitando sgomento e preoccupazione. Questa volta, undi 12to dal balcone di un appartamento al, riportando gravi ferite. L’incidente è avvenuto nella giornata di martedì 5 novembre, in una palazzina residenziale lungo il litorale sud della cittadina, nei pressi di piazza Caduti di Nassiriya. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto e il personale del 118, arrivato con un’ambulanza e un elicottero per il trasporto d’urgenza delall’ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni, secondo i primi riscontri, sono purtroppo molto serie.