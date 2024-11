Oasport.it - Ballan: “Tiberi può essere il successore di Nibali, all’Italia mancano uomini da Classiche. Viezzi è interessante”

Il ciclismo italiano sta vivendo un momento difficile: poche speranze per le grandi corse a tappe e pochi corridori in grado di eccellere nelle. Per parlare di tutte le tematiche del ciclismo azzurro e internazionale abbiamo contattato Alessandro, campione del mondo 2008 a Varese e opinionista per Rai Sport. Partiamo da Giulio Ciccone e dal suo terzo posto al Giro di Lombardia. Che stagione è stata per lui? Può diventare un corridore da corse di un giorno? “Giulio è sempre stato considerato da me un ottimo corridore, purtroppo quest’anno ha avuto diversi problemini, mi viene da pensare alla caduta sfortunatissima alla Vuelta che l’ha visto fuori dai giochi per il Campionato del mondo che potevaadatto alle sue caratteristiche. Dopo si è ripreso con il terzo posto al Lombardia.