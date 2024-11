Thesocialpost.it - Avellino, 14enni trovano un borsello con 15mila euro e una catenina d’oro sul bus: consegnato all’autista

Tre studentessedell’istituto alberghiero di Ariano Irpino, in provincia di, hanno vissuto un’esperienza inusuale mentre rientravano da scuola. Sul sedile dell’autobus hanno notato unnero, apparentemente dimenticato a bordo da un passeggero. Insospettite, le ragazze hanno controllato il contenuto alla ricerca di eventuali documenti che aiutassero a identificare il proprietario. Con grande sorpresa, hanno trovato invecein contanti, suddivisi in tre mazzette avvolte con elastici, insieme a una.Leggi anche: “Imane Khelif è un uomo”: la pugile avvia una causa legale Le tre ragazze hanno reagito con straordinaria onestà: hanno immediatamente portato ildell’autobus, che nel frattempo era arrivato al capolinea. L’uomo, riconoscendo la gravità della situazione, ha chiamato subito il 112 per informare i carabinieri.