Metropolitanmagazine.it - Attacco aereo israeliano nel nord di Gaza ha ucciso almeno 20 persone, donne e bambini

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Unneldiha20, per lo più, hanno detto martedì funzionari palestinesi, mentre i palestinesi fuggivano dall’assalto di Israele. Alcuni hanno detto di aver mangiato a malapena, con gli aiuti tagliati per settimane nella parte più isolata e pesantemente distrutta del territorio. Da settimane Israele conduce un’offensiva nell’estremità settentrionale di, affermando di aver preso di mira i militanti di Hamas che si sono raggruppati nella zona. L’ONU ha affermato che Israele non ha permesso che cibo e altre forniture entrassero nell’area adiCity da quando è iniziato l’assalto, anche se decine di migliaia dirimangono lì. Ciò ha suscitato rimproveri da parte dell’amministrazione Biden , che ha avvertito che le leggi statunitensi potrebbero costringerla a limitare gli aiuti militari a Israele se non venissero ammessi altri aiuti.