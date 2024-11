Udine20.it - Approvati lavori di ammodernamento del Mercato ortofrutticolo di Udine

La giunta comunalese ha approvato nel corso dell’ultima seduta il progetto definitivo per l’e l’efficientamento energetico deldi Piazzale dell’Agricoltura, uno dei più importanti progetti PNRR del Comune di, che trasformerà lo snodo logistico della distribuzione dell’agroalimentare in Friuli in un centro all’avanguardia, moderno e efficiente dal punto di vista energetico. “Si tratta di un progetto fondamentale, tra i più importanti di quelli finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati dal Comune di”, spiega il Vicesindaco Alessandro Venanzi, che detiene la delega ai progetti PNRR. “Il miglioramento delle prestazioni energetiche, così come l’efficientamento delle strutture secondo i migliori standard, non solo permetteranno di abbattere i costi di gestione di una struttura molto energivora, ma ci permetteranno di trasformare ildiin un polo logistico fondamentale per un territorio molto più ampio, con investimenti e progetti a lungo termine fino ad ora nemmeno contemplati a causa anche dell’inefficienza di una struttura non adeguata all’importanza del settore”.