Thesocialpost.it - Amanda Knox gira a Perugia la serie tv sull’omicidio di Meredith: la reazione di Sollecito

fa riaccendere i riflettori sul delitto dicon la produzione di unatv. Sono iniziate in questi giorni le riprese di “Blue Moon”, unatv in otto puntate prodotta dainsieme a Monica Lewinsky, l’ex stagista della Casa Bianca coinvolta nello scandalo sessuale che vide protagonista Bill Clinton. Latv, della durata di otto puntate, andrà in onda sulla piattaforma di streaming Hulu e ha suscitato le reazioni di Raffaelee Patrick Lumumba. “Ognuno ha fatto le sue scelte di vita”. Con queste parole Raffaeleha commentato latv dellafurono accusati inizialmente dell’omicidio della giovane studentessa inglese, ma furono infine assolti dalla Corte di Cassazione. L’unico condannato per l’omicidio è stato Rudy Guede che ha scontato la sua pena.