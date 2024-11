"Abbiamo capito chi è". La Talpa, voci sul nome del concorrente sabotatore

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Martedì 6 novembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de Lama il pubblico non ha apprezzato il ritorno in tv del reality show di Mediaset per diversi motivi. La conduzione di Diletta Leotta, troppo impostata e poco sciolta rispetto a Paola Perego, storica conduttrice del programma, ma anche l’assenza della diretta, che certamente avrebbe creato più curiosità, pathos e imprevisti. Tra i concorrenti la conduttrice Lucilla Agosti, l’ex schermitrice Elisa Di Francisca, il modello e attore Alessandro Egger, l’icona del Grande Fratello Marina La Rosa, il motociclista Marco Melandri, la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini (che vale come un unico), l’ex velina Ludovica Frasca, la modella Orian Ichaki e gli attori Andrea Preti e Gilles Rocca.