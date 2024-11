A sorpresa danzatore si esibisce sul tavolo dei relatori durante convegno

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – E' salito suldeisenza preavviso, iniziando a danzare: Tony Panaro, verticalista di fama nazionale, ha stupito tutti oggi,la seconda giornata di Urbanpromo all'Innovation Center di Fondazione Cr Firenze. La rassegna sull’urbanistica organizzata da Inu e Urbit ospitava un focus sul tema della rigenerazione degli spazi urbani attraverso l’arte. . L'articolo Asisuldeiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli” Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati A Pompei scoperto affresco con la guerra di Troia Vinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’ Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”