Ilgiorno.it - Voghera, domani la sentenza per Massimo Adriatici: i tre possibili scenari

, 5 novembre 2024 – Occhi puntatimercoledì 6 novembre al Tribunale di Pavia, per l’atteso pronunciamento del giudice Valentina Nevoso. Ladarà una soluzione all'enigma giuridico che ha accompagnato il lungo e combattuto processo sulla morte di Youns El Boussettaoui, il 39enne senzatetto marocchino con problemi psicologici ucciso con un colpo di pistola dall'ex assessore alla sicurezza diin piazza Meardi la sera del 20 luglio 2021.( pavia) - sparatoria nella notte in piazza meardi, l'assessore alla sicurezzaspara ad un uomo e lo uccide davani al bar ligure - carabinieri omicidio - foto torres /ph PaviaPress *** Local Caption *** I treTre ipotesi. Condanna per eccesso colposo di legittima difesa, il reato di cui è accusato dalla Procura che chiede 3 anni e mezzo di carcere; riqualificazione del reato in omicidio volontario e trasmissione degli atti in Corte d'Assise come reclama la parte civile; oppure assoluzione per legittima difesa come domanda la difesa.