Vincenzo Incenzo, in presave e preorder l'album #Pace, la tracklist

Il nuovo album di inediti di, disponibile in, ecco laDal 15 novembre è disponibile in formato fisico e in digitale(Verba Manent/Ada Music Italy), il nuovo album di inediti del cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista. È attivo ile ildel cd autografato.contiene il brano Ti Perdi, vincitore del Premio Lunezia Menzione Speciale al valore musical-letterario. Con liriche dirette e poetiche, sonorità suggestive in bilico tra acustico ed elettronico,, mette a fuoco in 11 tracce un manifesto sentimentale del nostro tempo, con occhio attento e critico sul mondo. Un album pieno di vita, un viaggio che parte con la voce artificiale dell’assistente virtuale Siri e si conclude con quella dei bambini della costa pacifica della Colombia registrate dall’artista nei suoi recenti viaggi.