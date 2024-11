Trapani detenuto urla voglio andare a casa poi aggredisce 2 agenti

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Uncon disturbi psichici ha causato disordini nel carcere di, gridando di voler tornare a. In un impeto di agitazione, ha aggredito duedella polizia penitenziaria, che sono stati costretti a intervenire per bloccarlo. L’incidente ha sollevato dubbi sulla gestione dei detenuti con disturbi mentali all’interno delle prigioni. Le autorità stanno analizzando la situazione per assicurare la sicurezza sia dei carcerati che del personale. L'articolo”, poiproviene da Dayitalianews.