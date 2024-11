Lanazione.it - “The World in Florence”

La edizione 2024 di “Thein”, Festival Internazionale del turismo, patrimonio, comunità e sostenibilità, si svolgerà dall'11 al 13 novembre tra Palazzo Coppini e l'Auditorium al Duomo. Promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism, il festival unisce convegni, mostre, proiezioni e degustazioni culturali da vari Paesi, accompagnati da esibizioni musicali e danze dal mondo, per promuovere dialogo e coesistenza pacifica tra i popoli. Quest'anno, Firenze accoglierà oltre 30 delegazioni da tutto il mondo, tra cui nuove partecipazioni da Paesi come Gambia, Togo, Burundi, Sri Lanka e Messico. L'evento ospiterà personalità di rilievo come Patrick Wyss, presidente della South Dakota Parks and Wildlife Foundation e progettista del Museo Tatanka voluto da Kevin Costner, Mounir Bouchenaki, consulente UNESCO, Aruna Francesca Maria Gujral, direttrice generale di ICCROM che parlerà delle iniziative ICCROM in Africa, e Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze.