Sposi scomparsi dov’erano Maria e Pietro durante la loro assenza | catturati dalle telecamere

Cinque giorni di ansia e incertezze per le famiglie diMontanino eZaccaria, neo-di Cesa, in provincia di Caserta, che hanno lasciato i due figli piccoli dai nonni per poi sparire senza preavviso. La coppia, riapparsa improvvisamente il 3 novembre, ha spiegato di aver fatto un “viaggio”. La destinazione? Milano. Tuttavia, la Procura di Napoli Nord ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli di questa fuga improvvisa e, nonostante il presunto carattere volontario dell’allontanamento, sono ancora molti gli interrogativi aperti. Leggi anche:e tornati, l’ultima notizia sorprende tutti: “Ecco cosa ci è successo davvero”, dove sono stati ripresiLa vicenda ha inizio il 29 ottobre, quando i due giovani coniugi affidano i figli ai nonni e si allontanano.