Anteprima24.it - Sarno, Sirica (FdI): “Viabilità sicura, urgente la pulizia dalle erbacce in via Pioppazze”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEnrico, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di, riporta le preoccupazioni dei residenti di via, nel rione delle palazzine popolari, circa le condizioni della strada di accesso all’area. I cittadini lamentano la scarsa manutenzione della vegetazione, che ha raggiunto un’altezza tale da rendere difficoltoso il passaggio e sollevare dubbi sul mancato intervento degli enti competenti. “Mi sono giunte numerose segnalazioni dai residenti di via”, spiega. “In questo periodo, la vegetazione è cresciuta al punto da coprire l’intera strada di accesso, creando disagi e limitando la sicurezza. Purtroppo, chi di competenza non è ancora intervenuto per provvedere al taglio oa interventi di manutenzione adeguati“.