Lanazione.it - “Plastic Free”, consegnate 100 borracce agli studenti di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 5 novembre 2024 – Centoin acciaio inox sono statestamani, in Piazza del Comune, dal sindaco diMario Agnelli, dall’Assessore con delega all’Ambiente Francesca Sebastiani e dal Presidente di Nuove Acque Carlo Polci ad altrettantidi quinta elementare dell’Istituto Comprensivo Città di, nell’ambito del programma “” 2024-2025. “Ringrazio la società Nuove Acque che da sempre è attenta alle tematiche ambientali – dichiara l’Assessore con delega all’Ambiente Francesca Sebastiani – e che ci ha permesso di realizzare questa iniziativa coinvolgendo i bambini, che sono gli adulti del futuro. Abbiamo donato 100in acciaio inox ai bambini delle scuole, un modo semplice ma efficace per far capire ai ragazzi l’importanza della sostenibilità e della riduzione del rifiutoo”.