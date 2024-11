Scuolalink.it - Personale scolastico: Corte di Cassazione pieno riconoscimento dell’anno 2013

Ladi, con la sentenza dell’11 giugno 2024, ha sancito un diritto fondamentale per ilstatale: ilai fini della ricostruzione di carriera, degli avanzamenti stipendiali e dei benefici pensionistici. Questo verdetto pone fine a una lunga controversia riguardante l’esclusione del servizio prestato neldal computo della progressione economica e giuridica. La decisione rappresenta una svolta significativa per docenti,ATA e DSGA, che ora possono finalmente vedere riconosciuto il loro lavoro svolto in quell’anno cruciale. Come avviare il ricorso per ilPer ottenere il, ilin ruolo deve seguire un iter specifico. Docenti eATA che hanno già ricevuto il decreto di ricostruzione di carriera devono presentare un ricorso presso il Giudice del Lavoro.