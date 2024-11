Lanazione.it - Olio, primo bilancio dell’annata: “Olivi carichi ma rese molto basse”

Leggi tutto su Lanazione.it

Montemurlo (Prato), 5 novembre 2024 - Sembra quasi un paradosso: gliquest'anno sonodi frutti, eppure quando si arriva a frangere, lesonoe vanno dal 7,5 al 9 percento. Questo in estrema sintesi il quadro dell'annata olearia 2024 fatto da Felice Curcetti, gestore del frantoio biologico di Rocca a Montemurlo e titolare della Felice Agricoltura, uno dei maggiori impianti della provincia. «Abbiamo avuto un agosto siccitoso e le olive sono andate in stress, poi, le continue piogge di settembre non hanno dato modo alle olive di partire con il processo di maturazione che avviene solitamente tra agosto e settembre» racconta Curcetti. Le olive che arrivano al frantoio di Rocca dalle olivete della collina montemurlese sono bellissime e sane - «mai viste così sane» dice Curcetti – glisonoma al momento della spremitura il risultato è scarso.