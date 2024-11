Gaeta.it - Nuove avventure poliziesche a Napoli: “Piedone – uno sbirro a Napoli” debutta su Sky in dicembre

Facebook WhatsApp Twitter Un’attesa ricca di suspense e curiosità si vicina con l’arrivo di “– uno”, una nuova serie poliziesca che arricchisce il palinsesto di Sky. I fan del genere possono mettere in calendario l’appuntamento per il 2, data in cui la seriesu Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su Now. Con una trama affascinante e un cast di talenti, questo show combina l’iconicità del personaggio dicon unavibrante e in continua evoluzione. La trama della serie “– uno” si articola lungo quattro episodi e segue la storia di Vincenzo Palmieri, interpretato da Salvatore Esposito, noto per il suo ruolo in “Gomorra – La serie”. L’ispettore Palmieri è descritto come un erede spirituale del leggendario commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer nel film cult “Lo” del 1973.