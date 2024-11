Puntomagazine.it - Napoli: violenza di genere, arrestato un giovane per atti persecutori

per: misura cautelare emessa dal tribunale dipersu minorenne Su delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, lo scorso 31 ottobre, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da essa frequentati con contestuale divieto di dimora nei comuni di San Giorgio a Cremano e Pollena Trocchia, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica – IV Sezione indagini –die tutela delle fasce deboli della popolazione, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei reati die lesioni personali nei confronti dell’ex compagna minorenne. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, hanno consentito di accertare, anche attraverso la visione delle immagini riprese da una telecamera privata all’interno del rione “Bisignano”, le violenze, sia fisiche che verbali, poste in essere da un ragazzo in danno di una; Dai successivi accertamenti, svolti dal personale operante, sono stati individuati nell’immediatezza e con certezza sia l’indagato che la vittima.