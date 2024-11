Oasport.it - MotoGP, cercasi eredi di Bagnaia. In Moto3 la novità Lunetta, ma un vero ricambio non c’è ancora

Uno dei temi forti relativo alla stagione 2024 del Motomondiale, ormai prossimo alla sua conclusione, è rappresentato dalla scarsità di risultati di rilievo dei piloti italiani nelle classi formative. Un’anomalia, alla luce di quanto accaduto in tempi recenti. Eppure, nell’annata prossima alla conclusione, il piatto piange. In Moto2 siamo in sofferenza. Gli acuti di Celestino Vietti e Tony Arbolino sono stati estemporanei. I due, in un passato non troppo lontano, erano considerati papabili per la, tanto che il primo era stato associato sia all’Aprilia che al Team VR46, mentre il nome del secondo é stato accostato a Pramac e al Factory Team Yamaha. Viceversa, le loro carriere rischiano di restare plafonate lontano dalla top-class. Dennis Foggia, protagonista per un biennio in, non hatrovato la propria dimensione nella classe intermedia.