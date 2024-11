Modena studentessa decide di togliersi il velo e tre amiche l’aggrediscono | 10 giorni di prognosi

Leggi tutto su Open.online

Tre ragazzine di 15 anni di origine marocchina sono indagate per stalking e lesioni aggravate in concorso dalla procuri dei minori di Bologna, in seguito a un caso di presunto bullismo scatenato dalla scelta di una loro coetanea di non indossare più il. Secondo quanto ricostruito finora, riportato dal Resto del Carlino, le molestie – avvenute in un comune della Bassa modenese – sarebbero sfociate in un’aggressione fisica, che ha comportato unadi dieciper la vittima. La giovane, dopo aver subito ripetuti insulti e attacchi sia di persona che sui social, si è rivolta a uno psichiatra e ha chiesto alla sorella maggiore di accompagnarla a scuola per garantirle sicurezza. Le tre adolescenti indagate sono state interrogate dagli inquirenti. L’avvocato Vincenzo Patera, legale della principale accusata, ha fatto sapre che la sua assistita ha risposto alle domande, chiarendo la propria posizione.