Mister Movie | Il Sequel Under Paris 2 si farà il thriller sugli squali approvato da Stephen King

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Ilmarino, film originale Netflix che ha conquistato il pubblico al suo debutto, avrà ufficialmente un. La notizia non è stata ancora annunciata formalmente dallo streamer, ma la star Bérénice Bejo ha rivelato i piani per2, anticipando l’inizio delle riprese per settembre 2025. Secondo quanto dichiarato dall’attrice a La Tribune e riportato da What’s on Netflix, la produzione delsarà piuttosto unica: “Non sarà un semplice. È un altro film, molto diverso. ma sempre con uno squalo,” ha anticipato Bejo, lasciando intravedere nuove sfumature narrative e sorprese in questo seguito tanto atteso. Ripercorriamo la trama diNel primo capitolo,, la storia ruota intorno a Sophia Assalas, biologa marina che si ritrova a lavorare in un acquario parigino dopo aver perso suo marito e la sua squadra durante un’operazione di immersione fatale.