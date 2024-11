Thesocialpost.it - Meloni “sospesa” fra Trump e Harris. Come le elezioni Usa influenzeranno la politica italiana

Con l’avvicinarsi dellepresidenziali americane, Giorgiaosserva attentamente il panorama politico statunitense, e il “fattore” sembra rappresentare un’incognita. Mentre la base di Fratelli d’Italia mostra simpatia per l’ex presidente, la premier sembra sperare, almeno segretamente, in una vittoria di Kamala. Nonostante pubblicamente abbia mostrato aperture aè consapevole che un suo ritorno potrebbe complicare la gestioneinterna e internazionale per l’Italia, in particolare a causa del ruolo crescente di Matteo Salvini inestera. La complessa relazione con: tra opportunità e rischiha espresso pubblicamente il proprio supporto per, arrivando a farsi premiare da Elon Musk per consolidare questo legame. In privato, però, la premier riconosce che una vittoria repubblicana comporterebbe dei costi importanti per l’Italia: da una possibile imposizione di dazi che danneggerebbero le esportazioni italiane, all’incremento delle spese militari che graverebbe su un bilancio già sofferente.