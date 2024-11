Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: i bianconeri spingono a caccia del vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Azione personale di Gudmundsson che salta Conceicao, si accentra, supera altri due avversari ed allarga verso Zhegrova. Il numero 23 del Lille sbaglia il controllo ed è costretto a tornare indietro. 77? Gudmundsson lotta tra Conceicao e Locatelli e guadagna una rimessa laterale nei pressi della bandierina. 76? André guadagna una rimessa laterale all’altezza dell’area di rigore della. 76? Corner battuto verso il primo palo dove è attenta la difesa del Lille. 75? Conceicao punta Sahraoui e guadagna und’angolo. 74? André serve Zhegrova che supera Locatelli con un tunnel e tenta il lancio per David. Occasione persa per il giocatore del Kosovo che non ha notato la presenza solitaria di Sahraoui sulla fascia opposta. 73? Cartellino giallo per André per proteste.